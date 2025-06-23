Ankara kavrulacak: Valilikten 6 gün sürecek sıcak hava uyarısı

Ankara Valiliği, önümüzdeki günlerde kent genelinde etkili olması beklenen aşırı sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 Haziran Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı ve 29 Haziran’a kadar devam edeceği belirtildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN 6–9 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Yapılan açıklamada, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların özellikle batı kesimlerden başlayarak artacağı ifade edildi. Tahminlere göre sıcaklıklar, Türkiye genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak.

Başkent Ankara’da ise 24-29 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Valilik açıklamasında, yüksek sıcaklıklardan olumsuz etkilenmemek için vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara il genelinde, 24-29 Haziran tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 34 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”