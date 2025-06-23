Dries Mertens kramponlarını asıyor!

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray’da, yaz dönemine iki önemli ayrılık damgasını vurdu. 14 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen kaptan Fernando Muslera ile birlikte, son üç sezonda takımı sırtlayan Dries Mertens de sözleşmelerinin sona ermesiyle kulüpten ayrıldı.

MERTENS’TEN FUTBOLU BIRAKMA KARARI

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra geleceği merak edilen Dries Mertens, futbolseverleri şaşırtan bir karar aldı. Fanatik'e göre, 38 yaşındaki Belçikalı futbolcu, aktif futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Mertens, 3 Temmuz’da Marek Hamsik için düzenlenecek olan veda maçında son kez sahaya çıkacak ve profesyonel futbolculuk kariyerini resmen sonlandıracak.

820 MAÇTA 271 GOL, 225 ASİST

AGOVV, Utrecht, PSV, Napoli ve Galatasaray gibi önemli kulüplerde forma giyen Mertens, kariyeri boyunca toplam 820 resmi maça çıkarak 271 gol ve 225 asistlik etkileyici bir performansa imza attı.

Galatasaray kariyerinde ise 136 maça çıkan Belçikalı yıldız, 25 gol ve 44 asistle sarı-kırmızılı formaya katkı sağladı. Galatasaray’daki üç sezonunda da şampiyonluk yaşamasıyla adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı.

Mertens'in kariyeri boyunca 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupa, 1 Hollanda Kupası, 1 Hollanda Süper Kupa, 2 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası kazandı.

Öte yandan Galatasaray’ın efsane kalecisi Fernando Muslera’nın, kariyerine ülkesine yakın bir noktada devam etmesi bekleniyor. Arjantin kulübü Estudiantes’in deneyimli kaleciye teklif yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.