Altında sert yükseliş: Günlük artış yüzde 1,7

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 4 milyon 178 bin liradan tamamladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altında sert yükseliş: Günlük artış yüzde 1,7
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Gün içinde en düşük 4 milyon 130 bin lira, en yüksek 4 milyon 185 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 4 milyon 110 bin liradan kapatmıştı.

KMKTP'de altın işlemlerinde toplam işlem hacmi 3 milyar 34 milyon 162 bin 992 lira, işlem miktarı ise 730,33 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 274 milyon 764 bin 715 lira seviyesinde gerçekleşti.

Altın piyasasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şu şekilde sıralandı:

NMGlobal Kıymetli Madenler
Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler
INTL HRM Kıymetli Madenler
Aktif Yatırım Bankası
Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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