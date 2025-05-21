Altında sert yükseliş: Günlük artış yüzde 1,7

Gün içinde en düşük 4 milyon 130 bin lira, en yüksek 4 milyon 185 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 4 milyon 110 bin liradan kapatmıştı.

KMKTP'de altın işlemlerinde toplam işlem hacmi 3 milyar 34 milyon 162 bin 992 lira, işlem miktarı ise 730,33 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 274 milyon 764 bin 715 lira seviyesinde gerçekleşti.

Altın piyasasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar şu şekilde sıralandı:

NMGlobal Kıymetli Madenler

Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler

INTL HRM Kıymetli Madenler

Aktif Yatırım Bankası

Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler