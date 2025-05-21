Toros Tarım’da grev: 213 işçi üretimi durdurdu

10 Ocak’tan bu yana devam eden görüşmelerde, ücret artışları başta olmak üzere sosyal haklar, iş güvencesi, fazla mesai ücretlendirmesi ve vardiya düzenlemeleri gibi birçok konuda anlaşma sağlanamadı. Sürecin tıkanmasıyla birlikte işçiler grev kararı aldı.

Grev kararının ardından fabrikaların girişine “Bu iş yerinde grev var” yazısı asıldı. İşçiler, davul zurna eşliğinde halay çekerek greve başladı. Adana ve Mersin’deki iki tesiste de üretim tamamen durdu.

Petrol-İş üyesi işçiler, fabrika önüne kurdukları grev çadırlarında vardiya sistemiyle direnişlerini sürdürüyor. Talepleri karşılanana kadar mücadele edeceklerini belirten işçiler, işverenden adil bir bölüşüm talep ediyor.

Grevdeki işçilerden biri, yaşanan süreci şu sözlerle ifade etti:

“Her yerde sel oldu, dolu yağdı ama biz bu gübreyi ağırlıklı olarak nereye satıyoruz? Yurt dışına. Peki bizim için bir sıkıntı var mı? Yok! Bu fabrika buraya neden kuruldu? Biz üretelim diye! Madem üretiyoruz, o zaman hakkımızı da alacağız. Bu kadar net!”