Altında tarihi rekor! Küresel talep artarken değer 132 milyar dolara fırladı

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı 2025 yılı ikinci çeyrek Altın Talep Eğilimleri raporuna göre, küresel altın talebi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 1249 tona ulaştı.

Söz konusu dönemde altının toplam değeri, güçlü yatırım akışları ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle yüzde 45 yükselerek 132 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye ulaştı. Bu artışla birlikte altın, birçok varlık sınıfını geride bırakmayı başardı.

ALTIN YATIRIMLARINDA YILLIK BAZDA %78’LİK ARTIŞ

Altın borsa yatırım fonları, toplam altın talebinin başlıca itici gücü olmayı sürdürdü. Külçe ve sikke yatırımlarında da yüzde 11’lik artış yaşanırken, genel altın yatırımları yıllık bazda yüzde 78 oranında büyüdü.

WGC, merkez bankalarının altın alımlarının ikinci çeyrekte daha yavaş bir tempoda gerçekleştiğini ancak buna rağmen 166 ton altının rezervlere eklendiğini belirtti.

WGC’nin yıllık merkez bankası anketine göre, rezerv yöneticilerinin yüzde 95’i, önümüzdeki 12 ay içinde küresel altın rezervlerinde artış bekliyor.

MÜCEVHER TALEBİNDE DÜŞÜŞ

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise küresel mücevher talebinde yaşanan düşüş oldu. İkinci çeyrekte mücevher tüketim hacmi yüzde 14 azalarak pandemi dönemindeki seviyelere geriledi. Çin’de bu oran yüzde 20, Hindistan’da ise yüzde 17 olarak kaydedildi.

Buna karşın değer bazında mücevher pazarı 36 milyar dolara ulaştı.

“ALTIN BİRÇOK VARLIK SINIFINI GERİDE BIRAKTI”

WGC Kıdemli Piyasa Analisti Louise Street, rapora ilişkin değerlendirmesinde, yılın ilk yarısında altının yatırımcılar tarafından ekonomik ve jeopolitik risklere karşı güçlü bir koruma aracı olarak tercih edildiğini söyledi.

Street, “Altın, yılın ilk yarısında dolar bazında yüzde 26’lık dikkat çekici bir değer artışı kaydetti ve birçok önemli varlık sınıfını geride bıraktı. Yılın bu kadar etkileyici bir başlangıcıyla, altının 2025’in ikinci yarısında nispeten dar bir aralıkta işlem görmesi mümkün.” ifadelerini kullandı.

Makroekonomik ortamın belirsizliğini koruduğuna dikkat çeken Street, “Devam eden piyasa dalgalanmaları, son aylarda altının etkileyici fiyat performansıyla birleşerek önemli bir ivme yarattı ve dünya çapındaki yatırımcılardan sermaye çekti.” dedi.

Ayrıca, küresel ekonomik ya da jeopolitik dengelerde yaşanabilecek olası bir bozulmanın altının “güvenli liman” statüsünü daha da güçlendireceği ve fiyatları yukarı taşıyabileceği vurgulandı.