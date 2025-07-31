İstanbul Ümraniye’de iş merkezinde asansör kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye’de iş merkezinde yük asansörünün halatının kopması sonucu yaşanan kazada 44 yaşındaki işçi B.A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul Ümraniye’de iş merkezinde asansör kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
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Olay, saat 10.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Eryılmaz Sokak’taki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadaki yük asansörü dördüncü kattayken halatın kopması sonucu zemine çakıldı. Asansör kabininde bulunan 44 yaşındaki B.A. isimli işçi ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, B.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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