Mahkeme kararını verdi: İmamoğlu’nun talebine ne yanıt çıktı?

MAHKEME, YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİNİ REDDETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne başvurarak, İstanbul Üniversitesi'nin 18 Mart’ta aldığı diploma iptali kararının yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Açılan davada, mahkemeden karar çıktı.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre; İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun yürütmeyi durdurma talebini oy birliğiyle reddetti.

2577 SAYILI KANUN NE DİYOR?

Kararda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin ikinci fıkrasına atıfta bulunuldu. Buna göre, bir işlemin yürütmesinin durdurulabilmesi için iki koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekiyor:

İşlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması

İşlemin açıkça hukuka aykırı olması

Mahkeme, dava dosyasının incelenmesinin ardından bu iki şartın birlikte gerçekleşmediğine hükmetti.

İTİRAZ HAKKI TANINDI

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Açıklanan nedenlerle, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, bu karara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz isteminde bulunulabileceğinin taraflara duyurulmasına 25 Temmuz tarihinde oy birliğiyle karar verildi."