Konya Büyükşehir Belediyesi Sözcü’nün “6 isme 20 milyon TL” iddialarını yalanladı

6 İSME 20 MİLYONLUK SÖYLEŞİ PROGRAMI İDDİASI

Sözcü Gazetesi, AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, 6 isimle yapılacak söyleşi ve seminerler için toplam 20 milyon 575 bin TL’lik bir sözleşme imzaladığını öne sürdü. Haberde yer verilen isimler arasında gazeteci Fulya Öztürk ve sanatçı Müfit Can Saçıntı da bulunuyordu. Haberde, bu sözleşmelerin kamu kaynakları üzerinden belli isimlere aktarıldığı iddia edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, haberin ardından yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Bugün bazı basın yayın organlarında, Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir yıl boyunca gerçekleştirilecek söyleşi ve seminer programları ile organizasyonlarını içeren toplu bir ihalenin rakamı, sanki birkaç belirli isme veriliyormuş algısıyla çarpıtma ve yalan bir haber yapılmıştır.

Söz konusu ihale, bir yıl boyunca belediyemizce düzenlenecek 8 programda 325 sanatçı, kültür ve bilim insanı ile yapılacak organizasyonları kapsamaktadır.

Tüm süreç ilgili kanun ve mevzuatlara uygun ve şeffaf şekilde yürütülmektedir.

Detayları paylaşılmadan, olumsuz bir algı oluşturmak için yapıldığı aşikâr olan bu çarpıtma haberi yapanları kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

FULYA ÖZTÜRK: “BU YALAN VE İFTİRADIR”

Haberde ismi geçen gazeteci Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberi açıkça yalanladı:

“Bu yalan ve iftiradır. Kimse tarafından aranmış, böyle bir sözleşme imzalamış değilim. Kimse ile bu yönde bir görüşmem de olmamıştır. Ya bu uydurma bültende benimle ilgili kısmı çıkartın ve özür dileyin ya da yargı önünde hesaplaşalım.”

MÜFİT CAN SAÇINTI: “SÖZCÜ GAZETE MANŞETİYLE İSMİM KARALANMAYA ÇALIŞILMIŞ”

Sanatçı Müfit Can Saçıntı da Sözcü Gazetesi’ne sert tepki göstererek şu açıklamalarda bulundu:

“84 yılından beri 40 sanat faaliyetlerinin içindeyim. Yani 41 yıllık bir sanat hayatım var. 41 yıl boyunca hiçbir iktidarın değil yanında, altında üstünde hiçbir yerinde bulunmadım.

Herhangi bir belediyenin değil 20 milyonluk ihalesi, 2 kuruşluk ihalesinin altında imzamı göremezsiniz. Göremezsiniz.

Hayatım topluma, milletin halkının önünden geçti. 41 yıldır kendi ismime, soy ismime değil kara leke, gölge düşmesin diye çok sıkıntılar çektim.

Ama 41 yılın sonunda bir sabah, o kadar özen gösterdiğim, sıkıntı yaşadığım ismime, soy ismime bir kara leke çalışmışım. Maalesef Sözcü gazete manşetiyle ismim karalanmaya çalışılmış.

Sözcü’nün manşetine göre şöyle: AKP'li belediye 20 milyona konuşturacak bu isimleri. İktidara yakın duranlar 20 milyona söyleşecek. Orada da tabii ki benim ismim ve resmim var.”

Belediyenin açıklamasına göre söz konusu ihale, yıl boyunca düzenlenecek 8 ayrı kültür-sanat programını kapsıyor. Toplamda 325 sanatçı, akademisyen, gazeteci ve uzmanla planlanan organizasyonlar için açılan ihale, belirli isimlere doğrudan ödeme yapıldığı şeklinde lanse edilerek kamuoyunun yanıltıldığı ifade edildi.