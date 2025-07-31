Fatih Altaylı’nın davasında ilk duruşma tarihi belli oldu!

Bir aydan fazla süredir Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’nın ilk duruşma tarihi açıklandı. Altaylı, 3 Ekim 2025’te Silivri Cezaevi’nde bulunan duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

Ekonomim’e göre, Altaylı’nın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz ise mahkeme tarafından reddedildi.

21 HAZİRAN’DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fatih Altaylı hakkında, 21 Haziran’da YouTube kanalında yaptığı yayın sonrası gözaltı kararı verilmişti. Aynı günün akşamında İstanbul Teşvikiye’deki evinde gözaltına alınan gazeteci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla resen başlatılan soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine çıkarılan Altaylı, 22 Haziran’da tutuklandı.

ALTAYLI YAYINDA NE SÖYLEDİ?

Fatih Altaylı’nın tutuklanmasına neden olan ifadeler, kendi YouTube kanalındaki bir program sırasında yaptığı yorumlara dayanıyor. Altaylı, halkın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına karşı olduğu yönündeki bir anketi yorumlarken şu sözleri kullandı:

“Bu oran çok da beklediğim oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez.

Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak, bu millet hoşuna gitmediği, istemediği zaman padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı, boğazlanan veya intihar etti süsü verilen.”

ERDOĞAN’I TEHDİT ETMEDİM

Sulh ceza hakimliğinde ifade veren Altaylı, söz konusu açıklamalarının tehdit amacı taşımadığını belirtti. İfadesinde şu cümlelere yer verdi:

“Yapmış olduğum bu paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret ya da tehdit kastım yoktur. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaydi hayat şartıyla Cumhurbaşkanlığı yapmasına ilişkin yapılan bir oylamada yüzde 70 oranında bu değişikliğe onay verilmeyeceği şeklindeki anket sonucu bana soruldu. Ben de bununla ilgili olarak yorumda bulundum.

Türk halkının sandığı sevdiğini, demokrasiye inandığını tanzimattan önce de padişahların tahttan alındığı, günümüzde ise bunun sandık yoluyla yapıldığını belirttim. Kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etmedim; hakaret etmedim. Sadece tarihsel bir bilgi verdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ederim.”