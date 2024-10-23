Altının gramı ne kadar?

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3 bin 28 liradan işlem görüyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Altının gramı ne kadar?
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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 3 bin 28 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına paralel olarak 3 bin 28 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 540 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 749 dolarla günü rekor seviyede kapatan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üstünde 2 bin 750 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​

Altının ons fiyatı merkez bankalarının güvercin duruşu ve devam eden jeopolitik gerilimlerle birlikte rekor seviyelere ulaştı.

Dünya genelinde ise Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayınlayan Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının öngörüldüğü aktararak, küresel ekonomik büyüme tahminin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 olduğunu kaydetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını 50 baz puan düşürmesinden sonra ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin arttığına ve yüzde 4,24 seviyesine kadar yükseldiğine işaret eden analistler, bu hareketin iyileşen ekonomik verilerin yanı sıra Bankanın bundan sonraki faiz indirimlerinde daha agresif olmayacağına dair beklentilerden kaynaklandığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları, ikinci el konut satışları ve Fed'in Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi'nde ise tüketici güven endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 770 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 730 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: TRT Haber

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