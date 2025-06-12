Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yükselişini sürdürerek günü 4 milyon 285 bin TL seviyesinde tamamladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Gün içinde en düşük 4 milyon 240 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 285 bin lira seviyesini gören standart altının kilogram fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artış kaydetti. Dün, altının kilogramı 4 milyon 218 bin liradan işlem görmüştü.

KMKTP verilerine göre altın piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 11 milyon 263 bin 28,20 lira, işlem miktarı ise 237,80 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 261 milyon 551 bin 162,98 lira oldu.

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar şu şekilde sıralandı:

Zirve Değerli Madenler
Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler
İstanbul Altın Rafinerisi
Türkiye Vakıflar Bankası
NM Global Kıymetli Madenler

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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