Altının kilogram fiyatı yükseldi

Gün içinde en düşük 4 milyon 240 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 285 bin lira seviyesini gören standart altının kilogram fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artış kaydetti. Dün, altının kilogramı 4 milyon 218 bin liradan işlem görmüştü.

KMKTP verilerine göre altın piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 11 milyon 263 bin 28,20 lira, işlem miktarı ise 237,80 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm kıymetli metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 261 milyon 551 bin 162,98 lira oldu.

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar şu şekilde sıralandı:

Zirve Değerli Madenler

Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

İstanbul Altın Rafinerisi

Türkiye Vakıflar Bankası

NM Global Kıymetli Madenler