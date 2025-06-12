Danıştay karar verdi: Yemek kartlarında yeni dönem

Uzun süredir tartışma konusu olan yemek kartlarının hangi alanlarda geçerli olacağı ve sigorta primine tabi tutulup tutulmayacağına dair belirsizlik, Danıştay kararıyla sona erdi.

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Danıştay karar verdi: Yemek kartlarında yeni dönem
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Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun aldığı kararla, yemek kartları artık sadece lokantalarda değil; marketlerde ve büfelerde de geçerli olacak. Ayrıca bu kartlarla yapılan ödemelerin, çalışanlara nakdi yardım sayılmayacağı ve dolayısıyla sigorta primine dahil edilemeyeceği netleşti.


Yemek kartıyla marketten alışveriş mümkün

Danıştay, yemek kartlarının sadece lokantalarda değil, market ve büfelerde de kullanılabileceğine hükmetti. Kararda, “Beslenme yalnızca lokanta ile sınırlı değildir; market ve büfelerden alınan besinlerle de karşılanabilir” ifadesine yer verildi. Böylece çalışanların yemek kartlarını daha geniş alanlarda kullanmasının önü açıldı.


Yemek kartı ödemelerine prim yok

Kararla birlikte yemek kartlarının sosyal güvenlik açısından nasıl değerlendirileceği konusu da açıklığa kavuştu. İşverenlerin çalışanlarına sunduğu yemek kartı yardımları, “nakdi ödeme” olarak kabul edilmeyecek. Bu da bu tür ödemelerin sigorta primine tabi tutulmayacağı anlamına geliyor. Yani işverenin yemek kartı desteği, prime esas kazanç hesaplamasına dahil edilmeyecek.


Yeni dönem ne anlama geliyor?

Danıştay kararıyla birlikte;

Yemek kartları lokanta, market ve büfelerde geçerli olacak,
Bu ödemeler nakit sayılmayacak,
Sigorta primi kesintisine tabi tutulmayacak.
Bu karar hem işverenler hem de çalışanlar için önemli bir netlik sağladı. Yeni uygulamanın sosyal güvenlik mevzuatında da etkileri olacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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