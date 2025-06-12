Ulusal Kanal'ın imecesine çağrı: "En zor günlerde yanımızdaydı, şimdi sıra bizde"

Bu kritik süreçte, akademisyenlerden ve uzmanlardan kanalın yayın hayatını sürdürmesi için destek çağrıları geliyor.

Siyaset reklamcısı Nigar Ayyıldız, Ulusal Kanal’ın ekranlarının kararmaması gerektiğini belirterek, “Her kanalın açık olma ve yaşamını sürdürme hakkı var. Bizler bilgileri, haberleri ve gelişmeleri bu ekranlardan takip ediyoruz. Ulusal Kanal’ın yayında kalmasını ve izleyicileriyle birlikte yol yürümeye devam etmesini istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural da kampanyaya destek verdi. Kanalın izleyicileriyle birlikte büyüdüğünü ve kamuoyuna önemli yayınlar sunduğunu vurgulayan Vural, “Ulusal Kanal seyircisiyle birlikte var olmaya devam etmeli. Yaptığınız kaliteli yayınlarla bunu her zaman gösterdiniz. Sorunun ivedilikle çözülmesini diliyorum. Yayınlarınızın sürmesini arzu ediyorum,” dedi.

Prof. Dr. Emin Gürses ise kampanyaya destek çağrısında bulunarak, geçmişe atıfta bulundu. Ergenekon kumpasları döneminde Silivri Cezaevi’nde yattığı dönemi hatırlatan Gürses, “Zaman biraz daraldı ama bu desteğin geleceğine inanıyorum. Biz hapisteyken en büyük desteği Ulusal Kanal, TGB ve İşçi Partisi verdi. Şimdi Ulusal Kanal’a bu desteği iade etme zamanı. En zor koşullarda dayanışmayı gösterdiler,” dedi.

Ulusal Kanal yönetimi, kampanya kapsamında kamuoyunu desteğe çağırırken, kanalın yayınının sürmesi için tüm izleyicilerin ve dost kuruluşların dayanışmasına ihtiyaç olduğunu vurguluyor.