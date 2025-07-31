Ankara’da ekmeğe zam geldi!

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ekmek fiyatlarına yeniden zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı.

Yeni fiyat tarifesi 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece ekmeğe yüzde 20 oranında zam gelmiş olacak.

“FIRINCILAR ZOR DURUMDA”

Gürsel Alnıaçık, zammın gerekçesini artan maliyetler olarak açıkladı. Alnıaçık, “Artan maliyetler fırıncı esnafını zor durumda bıraktı. Bu nedenle ekmek fiyatına zam yapmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

YILIN İKİNCİ ZAMMI

Ankara’da 2025 yılı içerisinde ekmeğe ikinci kez zam yapılmış oldu. Ocak ayında yapılan önceki zamda, ekmek fiyatı 10 TL’den 12,5 TL’ye çıkarılmıştı.