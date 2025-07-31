KKM hesapları 500 milyar liranın altına geriledi! Düşüş ivmesi sürüyor

25 Temmuz haftasında kur korumalı mevduat hesapları 17,2 milyar lira azalarak 489,2 milyar liraya düştü; kredi ve mevduat hacmi ise yükseldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
KKM hesapları 500 milyar liranın altına geriledi! Düşüş ivmesi sürüyor
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Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında yaşanan düşüş bu hafta da sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 25 Temmuz ile biten haftaya ait haftalık bültenine göre, KKM hesapları 506,5 milyar TL’den 489,2 milyar TL’ye gerileyerek ilk kez 500 milyar TL’nin altına indi.

Ekonomim’e göre, bu haftalık düşüş, 17,2 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

KREDİ VE MEVDUAT HACMİNDE ARTIŞ

Aynı dönemde Türkiye’de toplam kredi hacmi ise artış gösterdi. 19 trilyon 767 milyar TL olan kredi toplamı, 19 trilyon 923,6 milyar TL’ye yükseldi.

Mevduat toplamı da bu süreçte artış göstererek, 23 trilyon 336 milyar TL’den 23 trilyon 602,3 milyar TL’ye çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARI YÜKSELİŞTE

BDDK verilerine göre tüketici kredileri 2 trilyon 390,7 milyar TL’den 2 trilyon 416,3 milyar TL’ye, bireysel kredi kartı borçları ise 2 trilyon 240,8 milyar TL’den 2 trilyon 288 milyar TL’ye çıktı.

25 Temmuz haftasında takipteki alacaklar da sınırlı bir artış göstererek 441,3 milyar TL’den 442,5 milyar TL’ye ulaştı.

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