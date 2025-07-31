Doğu Perinçek’ten grev erteleme kararına tepki geldi: Hukuka ve iç cephemizin birlik ihtiyacına aykırıdır

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, madenci grevinin “milli güvenliğe aykırı” gerekçesiyle ertelenmesini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Perinçek, “grev hakkının engellenmesi hukuka da iç cephedeki birliğe de aykırıdır” mesajı verdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Doğu Perinçek’ten grev erteleme kararına tepki geldi: Hukuka ve iç cephemizin birlik ihtiyacına aykırıdır
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Maden-İş Sendikası'nın grev kararının Cumhurbaşkanı kararıyla ertelenmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Perinçek, grev hakkının engellenmesini hukuka ve milli birlik ihtiyacına aykırı bulduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımızdan madenci grevini erteleme kararını kaldırmasını talep ediyoruz

Türkiye'mize Batıdan dayatılan ekonomik program, ülkeyi çıkmaza sürüklemekte, devletimizi emekçi halkımızla karşı karşıya getiren tertiplere de zemin oluşturmaktadır.

Emekçi sınıflar, vatan bütünlüğü ve millî güvenliğin en önemli gücüdür.

Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz günü Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle Türk İş'e bağlı Türkiye Maden İş sendikasının ilan ettiği grev kararının uygulanmasını “milli güvenliğe aykırı olduğu” gerekçesiyle erteledi.

Madenci grevinin ertelenmesi, hukuka ve iç cephemizin birlik ihtiyacına aykırıdır.

Maden işçilerimizin grevi, milli güvenliğimiz için tehdit değildir. İşçilerimizin insanca yaşama koşulları, üretim için en önemli teşvik olmanın ötesinde, millî güvenliğimiz için de en temel güvencedir.

Grev erteleme kararı, madenlerde canı pahasına çalışan, yerin altında evine ekmek götürmek için ter döken binlerce işçinin grev hakkını ellerinden almaktadır.

Türkiyemize Batıdan dayatılan ekonomik program, ülkeyi çıkmaza sürüklemekte, devletimizi emekçi halkımızla karşı karşıya getiren tertiplere de zemin oluşturmaktadır.

Emekçi sınıflar, vatan bütünlüğü ve millî güvenliğin en önemli gücüdür.

Madencilerimizin taleplerinin bir an önce yerine getirilmesi, en temel devlet görevidir. Cumhurbaşkanımızdan beklenen, emekçilerimizin insanca yaşama koşullarına kavuşturulmasıdır.

Vatan Partisi olarak, Vatan ve Emek mücadelesinde madencilerimizle omuz omuzayız.

Türkiye Maden-İş Sendikamızla birlikteyiz.

Cumhurbaşkanımızdan grev erteleme kararını bir an önce kaldırmasını talep ediyoruz.

Doğu Perinçek’ten grev erteleme kararına tepki geldi: Hukuka ve iç cephemizin birlik ihtiyacına aykırıdır - Resim : 1

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Maden İşçileri Sendikası grev
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