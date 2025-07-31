CHP’de “şer ittifakı” gerilimi: Özgür Özel’den Tanju Özcan'a sert sözler

CHP lideri Özgür Özel, partisinin süreç komisyonuna üye vereceğini açıkladı. Tanju Özcan’ın tepkisine ise "haddini aşan bir tanımlama" diyerek karşı çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP’de “şer ittifakı” gerilimi: Özgür Özel’den Tanju Özcan'a sert sözler
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sürece ilişkin “AKP, MHP ve DEM şer ittifakının tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız” sözlerine sert tepki gösterdi.

Sözcü TV’de Özlem Gürses’in sunduğu programa katılan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Tanju Özcan'ın partinin Genel Başkanı, genel yönetimi dururken bir yerel yönetici olarak, aynı Meclis'te yer aldığımız partileri dizip 'şer ittifakı' tanımlaması haddini aşan bir tanımlamadır. Doğru bir tanımlama değil.”

ATATÜRK POSTERİ KALDIRILDI İDDİALARINA YANIT

Özgür Özel, TGRT Haber’de Barış Yarkadaş’ın dile getirdiği, “CHP Genel Merkezindeki Atatürk posteri kaldırıldı” iddialarına da isim vermeden yanıt verdi. Özel şöyle konuştu:

“İkti̇darın ekmeği̇ni̇ yağlayanlar, bi̇ze Atatürkçülük öğretemez. WhatsApp grubuna 'hükümet hakkında olumsuz KJ görmeyeceğim' diye yazıların yazıldığı televizyonları gördük. Bu kanallara CHP'li diye çıkanlar bize Atatürkçülük öğretiyor. Ya kardeşim CHP'de kargaşa çıkartıp iktidarın ekmeğini yağlayan kanaldan yağlı ballı maaşlar alan adam dönmüş bize; Atatürk resmini kaldırmakla ilgili bir şey söylemeye çalışıyor.”

Özel, söz konusu salonda yeni bir düzenleme yapıldığını belirterek, “O salon başka bir fonksiyon kazandı. Eğitim salonuydu, şimdi basın toplantısı için kullanılacak. İmamoğlu o toplantıda olmadığı için kürsünün arkasına fotoğrafı konulmuş ki ‘bu toplantılar onun adına yapılıyor’ anlamı taşısın diye. O bina tamamıyla Atatürk fotoğraflarıyla dolu bir bina” dedi.

“Herkes çelmecileri de iktidara yürüyenleri de görsün. Bize çelme takanlara dönüp bir daha bakmayacağım. Biz iktidara yürüyoruz, suni gündemlerle meşgul olmayın, lüzumsuz tartışmalarla boğulmayın. Türkiye'nin son şansı olan bu partiyi iktidar yapmaktan başka gayemiz yok.”

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