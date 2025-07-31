Bartın’da toplu balık ölümleri! İnceleme başlatıldı

Bartın’da, Bartın Irmağı’nın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisinde çok sayıda balığın ölü olarak su yüzeyine vurması üzerine yetkililer harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Suda boyları 15-20 santimetreyi bulan çok sayıda balığın cansız şekilde yüzeye çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, Bartın Irmağı’ndan su numunesi aldı. Alınan numunenin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bölgede balık tutulmaması konusunda vatandaşları uyardı. Irmakta yaşanan çevresel riskler göz önünde bulundurularak önlem alınması çağrısı yapıldı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ırmağın su yüzeyinde gözle görülür bir yağ tabakası da oluştuğu kaydedildi.