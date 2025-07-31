DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan CHP’ye: Komisyonu tartıştırmak maksatlı

DEM SÖZCÜSÜ DOĞAN'DAN CHP'YE KOMİSYON TEPKİSİ: KOMİSYONU TARTIŞTIRMAK MAKSATLI

Meclis'te kurulacak komisyona dair tartışmaları değerlendiren DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, isim vermeden CHP'nin komisyona yaklaşımını eleştirdi. Doğan "sanki komisyon bambaşka nedenlerle kuruluyormuş gibi yaratılmak istenen algılar ya da buna dönük yürütülmek istenen tartışmaların maksatlı olmadığını bize kimse söyleyemez" ifadelerini kullandı.

Ayşegül Doğan, komisyonun farklı nedenlerle kurulduğuna dair algı yaratıldığı iddiasına atıfta bulunarak, "Henüz siyasi partiler komisyon üyelerini yeni yeni belirliyorken, bu konuya dair tartışmalar sürüyorken, bu komisyon tarihsel bir fırsatı hukuki zeminde kalıcı hale getirmek için yola çıkmaya hazırlanıyorken; sanki komisyon bambaşka nedenlerle kuruluyormuş gibi yaratılmak istenen algılar ya da buna dönük yürütülmek istenen tartışmaların maksatlı olmadığını bize kimse söyleyemez. Komisyon üzerinden süren tartışmaları Türkiye’nin onlarca yıldır biriktirdiği kutuplaşmanın, öfke siyasetinin nelere ülkeyi maruz bıraktığını bir kez daha görüyoruz. Masa metaforu etrafında konuşuyoruz bir süredir. Çünkü bir çözüm arayışından bahsediyoruz. Ne için; Türkiye'nin demokratikleşmesi için. Peki bugüne kadar Türkiye'nin demokratikleşmesi önünde en büyük engelmiş gibi gösterilen ve böyle tartışılan bir silahsızlanma projesi söz konusu. Yine bunu demokrasiden ayrı değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"MASADA YER ALMAK CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA YER ALMAK DEMEKTİR "

Ayşegül Doğan, "Masada yer almak, çözümün itici gücü olmak, sürece ivme kazandırmak, cumhuriyetin ikinci yüzyılında yer almak demektir. Biz cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu ülkedeki bütün farklılıkların kendi özgünlükleriyle temsiliyetlerini yer almalarını istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim barış ve demokratik çözüm dediğimiz şey tam olarak böyle bir anlam ifade ediyor. Onlarca yıldır süren bir çatışma halinin kalıcı adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarfetmek, başarıya ulaşması için endişeleri ifade etmek, ayrıştırmak değil, birleştirmektir bizim için. Biz bunun ayrıştırıcı etkilerini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Ayşegül Doğan, devamla şunları kaydetti: "Eğer siz 'Diyarbakır’da demokrasi, İstanbul’da otokrasi olmaz' derseniz Diyarbakır’da, Van’da ve Mardin’de yaşayan insanlar da 'buraya demokrasi geldi de biz mi görmedik, onlarca yıldır demokrasi mücadelesindeyiz' diye sorarlar. Biz ülkenin her yerinde ayrımsız bir demokrasi olmasını istiyoruz. Biz ülkenin her yerinde ayrımsız, eşit bir kardeşlik hukukunun yaşam bulması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz hem İzmir için, hem İstanbul için, hem Şırnak için, hem Diyarbakır için, hem Edirne için, hem Yozgat içindir. Hiçbir fark gözetmeden; ne dil, ne din, ne ırk, ne kimlik farkı... Herkesin eşit olduğu, eşit hissettiği bir yaşam tasavvurundan bahsediyoruz. Ve bunu gerçekleştirmek için mücadele ediyoruz. Bunun için bunca bedel, bunca risk göze alınıyor. Olan biteni yalnızca seçimlere indirgemek ya kimi aktörlere nasıl kazandırıp nasıl kaybettireceğine göre değerlendirmek bu yaklaşımın yarattığı kolaycılık bu yaklaşımın yarattığı konfor bütün bunları biliyoruz."