Çin kamu çalışanlarına İPhone kullanımını yasakladı! Apple hisseleri düştü

Çin’in kamu birimlerinde iPhone kullanımını yasakladığı haberleri sonrası Apple'ın piyasa değeri iki günde 200 milyar dolarlık kayba uğradı. ABD merkezli Apple'ın hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Çin kamu çalışanlarına İPhone kullanımını yasakladı! Apple hisseleri düştü
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Apple'ın hisse değeri son iki günde yüzde 6'nın üzerinde düştü.

Çin'in kamu çalışanlarının merkezi hükümet kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığına ilişkin haberlerin ardından Apple'ın piyasa değeri iki günde 200 milyar dolarlık kayba uğradı.

Tedbirin, Pekin yönetiminin son dönemde teknolojide dışa bağımlılığı azaltma ve siber güvenliği artırmaya yönelik çabalarının parçası olduğu değerlendirildi.

Akıllı telefonlarının önemli bölümünü taşeron şirketler aracılığıyla Çin'de üreten şirket, gelirinin de yüzde 19'unu Çin pazarından sağlıyor.

Çin'in adımlarının, ABD'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei ve sosyal medya platformu TikTok'a getirdiği benzeri yasakların ardından gelmesi dikkati çekti.

# apple # çin # hisse
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