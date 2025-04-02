Apple’dan zam! Yeni fiyatlar resmen açıklandı

Apple, Türkiye’deki iPhone ve Apple Watch modellerine zam yaparak fiyatlarını güncelledi. Her yıl 31 Mart’ta açıklanan zamlar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giriyor. Haber Global'e göre, bu yıl da gelenek bozulmadı ve iPhone 16 serisi ile Apple Watch modellerine zam yapıldı.

Yapılan fiyat güncellemeleriyle birlikte, iPhone 16 Pro Max’in fiyatı 99 bin 999 TL’den 109 bin 999 TL’ye yükseldi. iPhone 16 Pro’nun fiyatı ise 82 bin 999 TL’den 89 bin 999 TL’ye çıktı.

TÜM MODELLERDE FİYAT ARTIŞI YAŞANDI

Apple’ın zam yaptığı modeller ve yeni fiyatları şu şekilde:

iPhone 16 Serisi

iPhone 16 Pro Max: 99.999 TL → 109.999 TL

iPhone 16 Pro: 82.999 TL → 89.999 TL

iPhone 16 Plus: 73.999 TL → 79.999 TL

iPhone 16: 64.999 TL → 69.999 TL

iPhone 16e: 47.999 TL → 49.999 TL

Apple Watch Serisi

Apple Watch Ultra 2: 49.999 TL → 55.999 TL

Apple Watch Series 10: 18.299 TL → 19.999 TL

HER YIL 1 NİSAN’DA GELENEKSEL ZAM!

Apple, her yıl 31 Mart’ta fiyatlarını güncelleyerek 1 Nisan itibarıyla yeni zamları yürürlüğe koyuyor. Bu yıl da benzer bir zam furyası yaşandı ve Apple ürünleri Türkiye’de daha da pahalı hale geldi.

Apple’ın fiyat politikası nedeniyle kullanıcılar yeni zamlarla birlikte iPhone ve Apple Watch modellerine erişimin daha da zorlaştığını belirtiyor. Özellikle iPhone 16 Pro Max’in fiyatının 110 bin TL sınırına dayanması dikkat çekti.