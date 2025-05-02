Araç sahipleri dikkat: Her yıl zorunlu olacak!

Avrupa Komisyonu, 10 yaş ve üzeri araçlar için her yıl teknik muayene zorunluluğu getirilmesini teklif etti. Trafik güvenliğini artırmayı ve çevresel etkileri azaltmayı hedefleyen bu yeni düzenleme, milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Araç sahipleri dikkat: Her yıl zorunlu olacak!
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Komisyon tarafından yapılan açıklamada, 10 yaşını geçmiş otomobil ve hafif ticari araçların her yıl teknik kontrole tabi tutulmasının planlandığı belirtildi. Bu öneri, özellikle eski araç sahipleri için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

AB Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas, düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu uygulama sayesinde yollar daha güvenli olacak, hava kalitesi iyileşecek ve vatandaşların yaşam kalitesi artacak” dedi.

Avrupa Birliği, bu adımı artan trafik kazalarını önlemek, çevreyi korumak ve eski teknolojiye sahip araçların denetimini sağlamak amacıyla atıyor.

Türkiye’de geçerli olacak mı?

Araç sahipleri dikkat: Her yıl zorunlu olacak! - Resim : 1

Avrupa Komisyonu’nun bu teklifi doğrudan Türkiye’yi bağlamıyor. Ancak, geçmişte Avrupa Birliği ile uyum süreci çerçevesinde benzer birçok düzenleme Türkiye’de de uygulamaya konmuştu. Bu nedenle, yeni teklifin Türkiye’de nasıl yankı bulacağı şimdiden merak konusu.

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