Araç sahipleri dikkat: Her yıl zorunlu olacak!

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, 10 yaşını geçmiş otomobil ve hafif ticari araçların her yıl teknik kontrole tabi tutulmasının planlandığı belirtildi. Bu öneri, özellikle eski araç sahipleri için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

AB Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas, düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu uygulama sayesinde yollar daha güvenli olacak, hava kalitesi iyileşecek ve vatandaşların yaşam kalitesi artacak” dedi.

Avrupa Birliği, bu adımı artan trafik kazalarını önlemek, çevreyi korumak ve eski teknolojiye sahip araçların denetimini sağlamak amacıyla atıyor.

Türkiye’de geçerli olacak mı?

Avrupa Komisyonu’nun bu teklifi doğrudan Türkiye’yi bağlamıyor. Ancak, geçmişte Avrupa Birliği ile uyum süreci çerçevesinde benzer birçok düzenleme Türkiye’de de uygulamaya konmuştu. Bu nedenle, yeni teklifin Türkiye’de nasıl yankı bulacağı şimdiden merak konusu.