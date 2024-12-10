Asgari ücret belli oluyor: İlk toplantı başladı

Asgari ücretin belirleneceği ve milyonlarca çalışanın merakla beklediği görüşmeler resmen başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, iki hafta sürecek toplantı maratonunun ilk adımını attı.

Mert Sagit Mert Sagit
Asgari ücret belli oluyor: İlk toplantı başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın verdiği mesajlar, toplantı öncesinde dikkat çekti. İşçi kesimi ise taleplerinde ısrarcı olacaklarını belirtti.

Artan hayat pahalılığı nedeniyle yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, 2025 yılında alacağı maaşa odaklanmış durumda. Enflasyon oranlarının ücret artışı üzerindeki etkisi büyük önem taşırken, toplantılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Kimler Masada?

Toplantıya işçi tarafını temsilen üye sayısı en fazla olan TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK katılıyor. TÜRK-İŞ heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar liderlik ederken, ekipte aşçı, kuaför, karayolları işçisi ve bir basın mensubu yer alıyor.

Tarafların Talepleri

TÜRK-İŞ henüz kesin bir ücret talebi açıklamasa da, Genel Başkan Ergün Atalay, 2024 yılı enflasyon oranlarının ve 2025 yılı için beklenen enflasyonun kabul edilemez olduğunu vurguluyor. İşveren temsilcisi TİSK ise yeni ücretin istihdamı koruyacak, rekabet gücünü artıracak dengeli bir seviyede olması gerektiğini savunuyor.

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon toplantılarına en az 10 üyenin katılması gerekiyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oylarda eşitlik olması durumunda, komisyon başkanının bulunduğu taraf üstün sayılıyor.

İki hafta sürecek bu yoğun müzakere sürecinde, işçi ve işverenlerin talepleri arasında nasıl bir uzlaşma sağlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

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