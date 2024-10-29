Asgari ücret için çağrı: Ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları yaklaşırken, asgari ücretin artış oranına ilişkin tartışmalar da hızlanıyor. İş dünyasından 2025 yılı hedeflenen enflasyon oranına göre zam yapılması mesajları verilirken, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD’deki asgari ücret açıklaması da tartışma yaratmıştı.

118 iktisatçı ise ortak bildiriye imza atarak, asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini belirtti.

Aralarında; A. Erinç Yeldan (Kadir Has Üniversitesi), Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi), Aziz Konukman (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Baki Demirel (Yalova Üniversitesi), Bilin Neyaptı (Bilkent Üniversitesi), Cem Başlevent (İstanbul Kültür Üniversitesi), Ensar Yılmaz (Yıldız Teknik Üniversitesi), Fatih Özatay (TOBB ETÜ), Hüseyin Özel (Hacettepe Üniversitesi), Korkut Boratav, Öner Günçavdı (İstanbul Teknik Üniversitesi) ve Şevket Pamuk’un da yer aldığı 118 iktisatçı, şu ortak açıklamayı yaptı:

“Türkiye ekonomisinde uzun süredir devam eden yüksek enflasyon sorunu, dar gelirli vatandaşlarımızı ve asgari ücretle çalışanları ekonomik olarak daha kırılgan hale getirmiş ve yaşam standartlarını ciddi ölçüde düşürmüştür.

‘KAYGI VERİCİ’

“Son dönemde uygulanan para ve maliye politikaları, enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda şekillendirilmektedir. Ancak, 2024 yılı Temmuz ayında asgari ücret artışından kaçınılması ve 2025 yılı Ocak ayı için öngörülen artışın gerçekleşen enflasyon yerine beklenen enflasyon oranı yüzde 25) baz alınarak belirlenmesi planı, bilimsel ve sosyal açıdan kaygı vericidir.

“Biz, aşağıda imzası bulunan iktisatçılar olarak:

- Enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil dağıtılması gerektiğini,

- Asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu,

- Gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını,

- Enflasyonla mücadelenin başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını, vurgulama ihtiyacı duyuyoruz.

“Bu bağlamda, ekonomi politikasını yönetenleri:

- Asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması,

- Gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi, konularında acilen adım atmaya davet ediyoruz.”