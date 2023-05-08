Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin rakam verdi

Haber Global ekranlarında gündeme dair soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bilgin, kamu işçilerinin zam pazarlığında sona gelindiğini, rakamın yarın açıklanacağını duyurdu. Bilgin ayrıca asgari ücretle ilgili önemli bilgiler de verdi.

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Kamu işçileriyle yürütülen zam pazarlığına değinen Bilgin, konunun uzlaşma noktasına geldiğini vurguladı. Bilgin şu ifadeleri kullandı:

- 700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet emekçileri hem sermayenin, hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık. Rakamı yarın paylaşacağız.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücret konusunda da bilgi verdi. Bilgin, asgari ücretin 500 dolar civarına çekileceğini belirterek şöyle konuştu: