Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim oran vererek açıkladı! “Yeni sistem bu şekilde işliyor”

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 33'e yükseltilirken milyonlarca kişinin gözü asgari ücrete yapılacak artışta. Peki olası senaryolar neler? Zam gerçekleşen mi yoksa hedeflenen enflasyon üzerinden mi yapılmalı? Merak edilen soruları Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen yanıtladı.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 33’e yükseltti. Tahminlerin yükselmesi, asgari ücrete yapılacak zam beklentisini de artırdı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, olası senaryoları değerlendirdi.

“Bizim beklediğimiz rakamlar yüzde 20 ya da yüzde 25. Bunun nedeni 2026’nın hedef enflasyonu nedeniyle oluşacak durum. Geçen sene de biliyorsunuz böyle yapılmıştı.”

Elmen, muhtemel artış oranına dair de tahminini paylaştı:

YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE BİR RAKAM BEKLEMİYORUZ

“Muhtemelen yüzde 20’lik bir dilim masadan çıkacak, Cumhurbaşkanının payıyla yüzde 25’e yükselecek. Yüzde 30’un üzerinde bir rakam beklemiyoruz.”

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen ayrıca Orta Vadeli Program sonrası asgari ücret artışlarında yeni bir yöntemin devreye girdiğini belirtti.

“Hedef enflasyonla oluşan enflasyon arasında bir rakam vermeye başladılar. Yeni sistem bu şekilde işliyor.”

Elmen, işveren prim teşviklerinin de düşürüldüğünü hatırlatarak şunları ekledi:

“Teşvikler yüzde 4’ten yüzde 2’ye düştüğü için işveren de çok yük olmaması adına rakamların çok yükselmesini beklemiyoruz.”

Ekonomi yönetimi yıl sonu için yüzde 30’un üzerinde enflasyon beklerken, uzmanlar asgari ücret artışında gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyonun dikkate alındığını vurguluyor.