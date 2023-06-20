Asgari ücret zammı ile arttı! İşte yeni işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, staj ücretleri...

Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. 400 liralık asgari ücret desteği 500 liraya çıkarıldı. Asgari ücretteki ara zam sonrasında birçok ödeme ve maaşta da artış yaşanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri asgari ücretteki artışla birlikte değişiyor. İşte madde madde asgari ücretle birlikte değişen maaşlar...

İŞSİZLİK MAAŞI

2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplanıyor. Buna göre; Yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 365 lira, en yükseği ise 10 bin 731 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 10.008 lira düzeyinde iken 13.410 liraya yükselmiş oldu.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş aylığı 2 bin 604 TL iken 3.489 liraya yükselmiş oldu.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyordu. Yeni asgari ücret zammından sonra en düşük yüzde 40-69 oranında engelliler için aylık 2 bin 328 TL, yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 3 bin 496 TL oldu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32’sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. 2023’ün ilk yarısında bu rakam en düşük 106,75 TL, en yüksek 800,62 TL olarak uygulanıyordu. Yeni zamla birlikte bu rakam en düşük 143 TL, en yüksek 1070 TL oldu.

STAJ ÜCRETİ

Mevcut durumda 2552 lira staj ücreti ödeniyor. Asgari ücretin ara zamla birlikte staj ücreti 3420 lira oldu.

RAPOR ÜCRETLERİ

Asgari ücretliler 2023 yılı için ayakta tedavide günlük 223,5 lira, yatarak tedavide de 167,68 lira günlük rapor parası alıyordu. Yeni zamla birlikte ayakta tedavide ücret günlük 299,49 TL, yatarak tedavide 224,69 TL oldu.

GSS PRİMİ

SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 300,24 TL olarak uygulanırken 402 liraya yükselmiş oldu.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor. 2023’ün ilk yarısında en düşük prim tutarı 3 bin 202 TL, en yüksek prim ise 24 bin 19 TL olarak uygulanıyordu. Zamla birlikte en düşük prim tutarı 4 bin 292 TL, en yüksek prim ise 32 bin 193 TL oldu.

SGK TABAN VE TAVAN PRİMLERİ

2023’ün ilk yarısında prime esas kazançta taban 10 bin 8 TL, üst sınır 75 bin 60 TL düzeyindeydi. Zamla birlikte prime esas kazançta taban 13 bin 410 TL’ye, üst sınır 100 bin 580 TL’ye yükseldi.

Yurtdışı Borçlanma Günlük 201.19 TL

Bağ-Kur primi 3.956 TL