Asgari ücret zammında son viraja yaklaşılıyor: İşte olası rakamlar

Asgari ücret zammı görüşmelerinin 20.000 TL seviyesinden başlaması beklenirken, bu tutarın yüzde 30'luk bir artışla 22.102 TL'ye çıkabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, işçi tarafının 25.503 TL talebiyle müzakere masasına oturması bekleniyor. Bu talep, pazarlık sürecinde önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

HÜKÜMETİN ZAM STRATEJİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammı hakkında yaptığı açıklamada, geçen yıl Aralık ayında izlenen yolun bu yıl da aynı şekilde devam edeceğini belirtti. İlgili açıklamada, "Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum," ifadelerini kullandı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Bloomberg HT'ye konuşan S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, 2024 yılı asgari ücret artış beklentisinin yaklaşık yüzde 30 olduğunu belirtti. Gill, ayrıca enflasyonun 2027 yılına kadar tek haneye inmeyeceğini ve TCMB'nin Şubat ayından önce faiz indirimi yapmayacağını öngördü.

TCMB TAHMİNLERİ VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 8 Ekim Cuma günü sunacağı yılın son enflasyon raporunda, asgari ücret zammına ilişkin tahminlerin şekillenmesi bekleniyor. Karahan, asgari ücrete yüzde 25 civarında bir artışın enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını dile getirmişti.

ENFLASYON HEDEFLERİNE GÖRE OLASI ZAM SENARYOLARI

OVP Enflasyon Hedefi (%17,5 Zam): Asgari ücret 19.975 TL olacak.

Üst Bant (%21 Zam): Asgari ücret 20.570 TL seviyesine çıkacak.

Merkez Bankası Hedefi (%25 Zam): Yeni asgari ücret 21.252 TL'yi bulacak.

Piyasa Beklentisi (%30 Zam): Asgari ücret 22.102 TL olacak.

Daha Yüksek Bir Artış (%40 Zam): Yeni asgari ücret 23.802 TL seviyesine gelecek.

OVP Yüksek Bant (%41,5 Zam): Asgari ücret 24.000 TL’yi aşacak.

Piyasa Beklentisi (%45 Zam): Yeni asgari ücret 24.650 TL olacak.

2025 yılı asgari ücret zammı için hükümet, işçi ve işveren temsilcileri arasındaki müzakereler büyük önem taşıyor. Enflasyon oranları ve ekonominin mevcut durumu dikkate alınarak yapılacak artışla, milyonlarca çalışan ve işveren için yeni yılın ekonomik şartlarının nasıl şekilleneceği belirlenmiş olacak.