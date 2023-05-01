Asgari ücret zammında tarih belli oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Asgari ücret zammıyla ilgili de konuşan Bakan Vedat Bilgin tarih verdi. Bilgin, hayat şartlarını dikkate alarak emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacaklarını kaydetti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Vedat Bilgin mesajında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarını istikrarlı ve güvenli bir şekilde attıklarını belirtti.
ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM TARİHİ BELLİ OLDU!
Bu yıl asgari ücreti geçen yıla göre net yüzde 100 oranında arttırdıklarını anımsatan Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
- Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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