Asgari ücret zammında tarih belli oldu! Bakan Vedat Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Vedat Bilgin mesajında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarını istikrarlı ve güvenli bir şekilde attıklarını belirtti.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM TARİHİ BELLİ OLDU!

Bu yıl asgari ücreti geçen yıla göre net yüzde 100 oranında arttırdıklarını anımsatan Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullandı: