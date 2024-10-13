Asgari ücrete 2025 yılında en fazla ne kadar zam yapılır? Bakan Işıkhan tarih verdi

Asgari ücret 2024 yılında bir kere zamlanarak 17 bin 2 liraya çıktı. Çalışanlar temmuz ayında ara zam beklerken hükümet kapıları kapattı. 2024 yılının bitimine az bir süre kala yeni asgari ücret konuşulmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrettin belirlenmesi için başlayacak tarihi açıklarken TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise "Şimdiden asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de market de zam yapmaya devam ediyor" dedi.

'SÜREÇ ERKEN BAŞLADI'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında "Asgari ücret süreci erken başlamış oldu. Kamuoyunun gündemine getirmiş olduk ama biz vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmeyi hedefleyen politikalar uyguluyoruz. Ve burada geçici refah sağlamak yerine refahı kalıcı kılacak politikaları ve stratejileri hayata aktarıyoruz." diye konuştu.

IŞIKHAN TARİH VERDİ

Asgari ücretin çalışanların refah düzeyini belirleyen minimum ücreti ifade ettiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Ancak asgari ücrette sizin de bildiğiniz gibi hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonumuz toplanmakta. Şimdi aralık ayının başında işçi-işveren temsilcileriyle biz süreci başlatacağız. Asgari ücret tespit komisyonumuz işçi temsilcilerinden, işveren temsilcilerinden, hükümet temsilcilerinden oluşan bu komisyon bir araya gelecek. Bir araya geldiği zaman da özellikle ülkemizin ekonomik koşullarını, makro düzeyde uygulanan politikaları, enflasyon oranlarını ve kapsamlı bir şekilde iş gücünün taleplerini, ihtiyaçlarını karşılayacak oranın ne olacağı konusunda hep birlikte istişarede bulunarak bizim gündemimize getiriyorlar. Biz de hükümet olarak süreci adil şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. En son kararı dediğim gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu bize belirledikten sonra maksimum faydada tüm tarafların işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

'ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR KATILACAK'

Önümüzdeki günlerde asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını belirten TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücretli önümüzdeki yıl 1 ya da 15 Şubat'ta ücretini alacak. Burada 4 ay var. O yüzden 4 ay evvel asgari ücreti konuşmaya başladığınız zaman ev sahibi de markette zam yapmaya devam ediyor. Asgari ücret tespit komisyonunda geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönem de asgari ücretli çalışanlar olacak. Biz orada olmayacağız" dedi.