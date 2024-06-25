Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Hamza Dağ'dan son dakika açıklaması

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücretle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. 2022 ve 2023 yıllarının temmuz aylarında asgari ücrete ara zam yapılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde yeni ekonomi yönetimi göreve başladıktan sonra asgari ücrete ara zam uygulamasının kaldırılacağı sinyallerini vermişti.

Son olarak 2024'ün ilk ayında asgari ücrete zam yapılmış ve net asgari ücret 17.002 liraya yükseltilmişti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücrete 2024'ün temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışması yeniden konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili işçi sendikalarından da asgari ücrete ara zam yapılması yönünde çağrılar gelmeye başladı.

AK Parti hükümetinden de asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmacağı ile ilgili çeşitli açıklamalar geliyor.

Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk ekranlarında katıldığı programda konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Esas mücadelenin enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Hamza Dağ, "Enflasyonu tek haneli rakamlara indirdiğimizde sabit gelirli olanların daha da refah içerisinde olacağı bir süreci koyarız. Hazirandan itibaren ısrarla bu konunun altını çiziyoruz. Baz etkisinde düşme zaten olacağını ifade ediyoruz, baz etkisinin dışında aylık olarak da bu düşüşleri görmeye başlayacağız." dedi.

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili konuşan Hamza Dağ, "'Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı?' derseniz, şu anda olmayacağını ifade edebilirim." dedi.