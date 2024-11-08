Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Tablo kötü

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, son Enflasyon Raporu’nda 2024, 2025 ve 2026 yılları için enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38’den yüzde 44’e, 2025 yılı için ise yüzde 14’ten yüzde 21’e yükseltildi.

Cevdet Akçay’ın Ücret Artışı Yorumu

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay, düşük vasıflı çalışanların ücret artışlarının enflasyona olumsuz etkisinin minimumda tutulması gerektiğini vurguladı ve "Ücret artışlarının enflasyon üzerinde baskı yaratmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. İleriye dönük endekslemeye geçilmesinin zamanı geldi," dedi.

Asgari Ücret Ocak 2025’te Ne Kadar Olabilir?

2025 yılına yönelik enflasyon hedefi yüzde 21 olarak belirlenmiş durumda. Eğer asgari ücret bu hedef doğrultusunda artırılırsa, mevcut net 17,002 TL olan asgari ücret yaklaşık 3,500 TL zamla 20,572 TL'ye çıkabilir. Ancak bu durumda alım gücü yıl sonunda yüzde 44’lük bir erime yaşayacak olan asgari ücretli, ekonomik zorluklarla daha da karşı karşıya kalabilir.

Öte yandan, 2024 yıl sonu için belirlenen yüzde 44’lük enflasyon oranı üzerinden bir zam yapılması halinde asgari ücretteki artış yaklaşık 7,480 TL olacak ve asgari ücret 24,482 TL’ye yükselecek.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Verileri

Türk-İş’in ekim ayı verilerine göre, Ankara’da dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması için gereken tutar 20,431 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde yoksulluk sınırı ise 66,553 TL olarak açıklandı.

Bu veriler ışığında, asgari ücretin hedeflenen enflasyon üzerinden artırılması, çalışanların alım gücünün korunması açısından yetersiz kalabilir.