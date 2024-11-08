Ankara'da kaçırılan 1.5 yaşındaki Muhsin ailesine kavuştu

Olay, Polatlı ilçesinde, 30 Ekim'de Sıla Coşkun'un kayınbabası M.C. (58) ve kayınvalidesi H.C. (46)'nın, akrabaları M.D. (32) ile birlikte torunlarını görmek bahanesiyle gelinleri ve oğlu Özgürcan Coşkun'un evine gelmesiyle yaşandı. İddiaya göre, M.C. ve H.C., gelinleriyle yaşadıkları husumet nedeniyle Sıla Coşkun'u darp edip kardeşini öldürtmekle tehdit ederek 1.5 yaşındaki torunları Muhsin Coşkun'u alarak evden ayrıldı.

Şikayet üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, 8 gün sonra küçük Muhsin bulunarak anne ve babasına teslim edildi. Anne Sıla Coşkun, eşinin ailesinin kendisini istemediği için bu olayın yaşandığını belirtirken, baba Özgürcan Coşkun ise babasının torununun geleceğinden endişe ettiği için böyle bir eylemde bulunduğunu ifade etti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Muhsin Coşkun'un bir süre psikolojik destek alacağı öğrenildi.