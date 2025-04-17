Asgari ücrete Temmuzda ara zam yapılacak mı? İşte yanıtı...

Ancak son günlerde kulislerde asgari ücretliye ara zam yapılmayacağı yönünde iddialar öne çıkıyor. Artan enflasyon karşısında 22 bin 104 lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca çalışan, temmuz ayında bir artış olup olmayacağını merak ediyor.

Ara zam beklentisine olumsuz sinyaller

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa, biz de buna kayıtsız kalmayız, gerekli değerlendirmeleri yaparız” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, AK Parti kulislerinden edindiği bilgileri paylaşarak, temmuz ayında ara zam ihtimalinin düşük olduğunu dile getirdi.

Sözcan, “AK Parti içerisinde yapılan değerlendirmelere göre şu an itibarıyla ara zam planlanmıyor. Beklenti yüksek, ancak sinyaller olumsuz. Çok olağanüstü bir gelişme yaşanmadıkça temmuzda asgari ücrete ara zam düşünülmüyor” dedi.