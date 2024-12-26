Asgari ücretli yüzde 30 zama tepkili

Asgari ücrete enflasyonun altında artık yapıldı ancak borcu borçla çeviren, pazardan filesi boş dönen, çocuğuna harçlık dahi veremeyen dar gelirli için yine değişen bir şey olmadı. İşte ayrıntılar...

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 Asgari ücretliler haklı olarak, "22 bin 104 lirayla taş mı yiyelim, toprak mı yiyelim?" diye soruyoru. Antalya'da asgari ücretlilerle maaliyet hesabı yaptık? 

Artan borçlar, ödenemeyen faturalar, dolmayan pazar filesi, kira ve dahası; Vatandaşın hiç bir derdine çare olmadı açıklanan yeni asgari ücret.

Doluya koydu almadı, boşa koydu dolmadı. Yeni asgari ücret vatandaşın en düşük giderlerini bile karşılayamaz durumda.

Antalya'da ev kirası 20 bin lira... İklim koşullarının avantajı nedeniyle kışın fatura maliyeti 600 lira. Mutfak masrafı 6-7 bin lira. Bu asgari ücretle bir ay geçinmek mümkün değil. Sosyal etkinliklerse ancak rüyalarda....

Halka göre bu artışla hükümet dar gelirliyi sefalete mahkûm etti.

Yeni asgari ücret rakamının şaşkınlığını daha üzerinden atamadan, henüz 24 saat bile geçmeden çarşı pazarda yeni zamlarla karşılandılar.

Vatandaşlar asgari ücretin yeniden ele alınmasını talep ediyor.

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