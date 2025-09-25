BAĞKUR prim gün sayısı düşüyor: Esnafa erken emeklilik geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenleme için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Düzenleme ile birlikte SSK ve Bağkur’luların emeklilik prim gün süresi eşitlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülecek sürecin, gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bağkur’lu esnafların prim ödeme gün sayısının düşürülmesi AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alıyordu. Bağkur’luların emekli olması için gereken 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne indirilmesine ilişkin düzenleme yapılacaktı. Bu konu, prim gün sayısının eşitlenmesi noktasında Bağkur’lu esnafın temel beklentilerinden biriydi.”

KAPSAM NETLEŞECEK

Hangi meslek gruplarının düzenlemeden yararlanacağı yapılacak ayrıntılı çalışmayla belirlenecek. Düzenlemenin bütün Bağkur’luları mı, yoksa sadece belli meslek gruplarını mı kapsayacağı ilerleyen süreçte netleşecek.