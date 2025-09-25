Sivas'taki kazada 4 kişi hayatını kaybetti: Kazayla ilgili dehşete düşüren ayrıntı!

Yapılan incelemeye göre Mehmet İncir, saat 15.00 sıralarında Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan ile birlikte Doğanşar Devlet Hastanesi’nden ilçeye bağlı Karkın köyüne dönmek üzere yola çıktı. Yaklaşık 30 dakikalık mesafeye rağmen yakınları, uzun süre haber alamayınca endişelendi. Telefonlara da ulaşılamayınca aile, köy ile hastane arasındaki güzergâhta arama yaptı. Kaza bölgesine gelindiğinde lastik izlerinin uçurumu göstermesi üzerine yapılan incelemede otomobilin yaklaşık 400 metreden yuvarlandığı anlaşıldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın saat 19.49 sıralarında ortaya çıktığını bildirdi. Açıklamada, “Söz konusu kazada, otomobil sürücüsü M.İ. (70) direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç yamaçtan dere yatağına düşmüştür. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesinin ardından olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Sağlık ekipleri, sürücü M.İ. ile yolcular H.K., A.K. ve A.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemiştir. Tahkikat Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde devam etmektedir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.



CENAZELER 400 METREDEN ÇIKARILDI

Hayatını kaybeden sürücü Mehmet İncir ile Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan’ın cenazeleri, AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla 400 metrelik uçurumdan çıkarıldı. Halatlarla indirilen sedyeler yardımıyla yukarıya taşınan cenazeler, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.