Bakan Işıkhan duyurdu 47 ilaç SGK kapsamına geri alındı! İşte o ilaçlar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yaptığı açıklamada, ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yeni düzenleme yapıldığını belirtti.

SGK tarafından yapılan düzenleme ile 3 adet kanser ilacı, 3 adet multipl skleroz ilacı, 1 adet immunosupresan ilacı, 7 adet antibiyotik, 6 adet kan ürünü ve 3 adet diyabet ilacı olmak üzere 36’sı yerli toplam 47 ilacın geri ödeme listesine alındığını söyledi.



Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”