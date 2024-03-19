Bakan Işıkhan duyurdu 47 ilaç SGK kapsamına geri alındı! İşte o ilaçlar!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. 47 ilaç listelere geri ekleniyor. İşte detaylar...

Bakan Işıkhan duyurdu 47 ilaç SGK kapsamına geri alındı! İşte o ilaçlar!
Editör: Yağmur Biçen

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yaptığı açıklamada, ‘Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yeni düzenleme yapıldığını belirtti.

SGK tarafından yapılan düzenleme ile 3 adet kanser ilacı, 3 adet multipl skleroz ilacı, 1 adet immunosupresan ilacı, 7 adet antibiyotik, 6 adet kan ürünü ve 3 adet diyabet ilacı olmak üzere 36’sı yerli toplam 47 ilacın geri ödeme listesine alındığını söyledi.


Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:
“Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”

Çikolata sevenler için kötü haber mi geliyor? Üretim duracak mı?Çikolata sevenler için kötü haber mi geliyor? Üretim duracak mı?Dünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# sgk # ilaç
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale etkinliğinde Batı'ya mesaj verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale etkinliğinde Batı'ya mesaj verdi!
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Seçim yaklaştıkça iki aday arasındaki tartışma sertleşti!
Seçim yaklaştıkça iki aday arasındaki tartışma sertleşti!
Taşeron şoförlerin eylemi sonuç getirdi!
Taşeron şoförlerin eylemi sonuç getirdi!
Çikolata sevenler için kötü haber mi geliyor? Üretim duracak mı?
Çikolata sevenler için kötü haber mi geliyor? Üretim duracak mı?
Öne Çıkanlar MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda MYK MDK üyeleri belli oldu! MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda MYK MDK üyeleri belli oldu! Çörek otunu böyle yerseniz mucizeler yaratıyor! Her organı temizliyor! Çörek otunu böyle yerseniz mucizeler yaratıyor! Her organı temizliyor!