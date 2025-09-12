Bakan Işıkhan konuştu: Türkiye 20 çeyrektir aralıksız büyüyor!

Bakan Vedat Işıkhan, Burdur’da AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen “Hep Birlikte Güçlü Türkiye” buluşmasına katıldı. Programda partiye yeni katılan vatandaşlara rozet takdim eden Işıkhan, Burdur’un ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyeline dikkat çekti.

“Burdur ilimizde, 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla aktif sigortalı sayısı yaklaşık 80 bine ulaşmıştır” diyen Işıkhan, tarım, turizm ve kültürel zenginlikleriyle kentin kalkınmada önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

İSTİHDAMDA YÜKSELİŞ, İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ

Türkiye genelinde iş gücü piyasasına dair verileri paylaşan Işıkhan, “İşsiz sayısı 164 bin kişi azalarak; 2 milyon 828 bine geriledi, işsizlik oranı ise yüzde 8'e düştü. İstihdam edilenlerin sayısı; 32 milyon 582 bine ulaştı. Özellikle gençlerde işsizlik oranı bir ayda neredeyse 1 puan azalarak yüzde 15'e geriledi” ifadelerini kullandı.

Burdur özelinde 2002 yılından bu yana 70 binden fazla kişiye iş kapısı açıldığını belirten Bakan, 2025’in ilk 8 ayında 6 bin 249 vatandaşın işe yerleştirildiğini söyledi.

Türkiye’nin zorlu jeopolitik koşullara rağmen güçlü bir büyüme sergilediğini ifade eden Işıkhan, “Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydettik ve böylece 20 çeyrektir kesintisiz büyüme başarımızı sürdürdük. Bu gelişmeler, kalkınma sürecimizin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğinin göstergesidir” dedi. Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemine de değinen Işıkhan, Burdur’da 11 bin 732 vatandaşın Genel Sağlık Sigortası primlerinin devlet tarafından karşılandığını belirtti.

İSRAİL’E TEPKİ VE BİRLİK MESAJI

Konuşmasında uluslararası gelişmelere de değinen Bakan Işıkhan, İsrail’in saldırılarını eleştirerek, “İsrail kendi sonuna doğru koşar adım ilerliyor. Biz Türkiye olarak; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle her zamankinden daha güçlüyüz, daha hazırlıklıyız” dedi.

Işıkhan, savunma sanayindeki ilerlemelerden rahatsız olan çevreler bulunduğunu ifade ederek, milletin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı.