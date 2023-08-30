Bakan Işıkhan: "Toplu sözleşme süreci yarın sonuçlanacak"

Toplu Sözleşme sürecine yönelik imzalar atıldı. Kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmadı. Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 günde dört toplantı yaptı. Şimdi gözler, yarın yapılacak son toplantıda.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin yarın sonlanacağını ve takdirin Hakem Heyeti'nin olduğunu açıkladı, "Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.