Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığının bütçe görüşmeleri için bulunduğu TBMM Komisyonu'nda, 2026 asgari ücreti için aralık ayında toplanacak komisyonda uzlaşma hedeflediklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. Bakan Vedat Işıkhan, komisyonda gerçekleştirdiği sunumda bakanlığın bütçesini detaylarıyla anlattı.

Işıkhan, sunumu esnasında 2026 yılı asgari ücretine ilişkin yürütülen görüşmeler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Çalışma Bakanı Işıkhan, 2026 asgari ücret görüşmeleriyle ilgili yaptığı konuşmada, asgari ücrette bir mutabakat hedeflediklerini ifade etti.

"HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTARDA UZLAŞILACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gerçekleştirdiği son toplantıda asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini anımsatan Işıkhan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene Aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz".

