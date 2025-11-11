Ersin Destanoğlu soluğu adliyede aldı: 'Federasyon ismimizi lekeleme çabasına girmiş'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderilen Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, suç duyurusunda bulunmak için harekete geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin, bahis soruşturması çerçevesinde 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk ettiği bilinirken, bu oyuncular arasında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu da yer aldı.

Ersin, yaşanan gelişme üzerine öğlen saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Milli takım arası sebebiyle yurt dışında olduğunu ifade eden Destanoğlu, PFDK’ya sevk edildiğini dün akşam öğrendikten sonra geri döndüğünü belirtti.

"HİÇBİR ZAMAN BÖYLE ŞEYLERLE İŞİMİZ OLMADI"

Adliye önünde konuşan Destanoğlu, "Benim de iletişim, kimlik bilgilerim alınıp bir hesap açılmış. Federasyonumuz da bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp, ismimizi lekeleme çabasına girmiş. Hiçbir zaman böyle şeylerle işimiz olmadı, olmayacak da. Biz Beşiktaşlılık duruşunu altyapıda çok iyi öğrenmiş insanlarız. Böyle komik işlerle ismimizi lekeleyecek duruma düşürmeyiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Vicdanım rahat" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı futbolcu, adına açılan hesaptan 1 adet kupon yapıldığını savunarak, federasyonun aceleci davrandığını öne sürdü. Destanoğlu, "Federasyonumuz bizimle iletişime geçmeden direkt ismimizi paylaşıp, ismimizi lekeleme çabasına girmiş. İsim karalamak en basiti, kolaya kaçmak. Daha detaylı bir çalışma yapılsaydı süreç buraya gelmeyecekti" dedi.

Zorbay Küçük örneğini de hatırlatan Ersin Destanoğlu, şunları söyledi: "Önümüzde Zorbay Küçük örneği var. Onun da iletişim bilgileri alınıp hesap açılmış. Bizde de aynı şeyler var. Daha detaylı bir çalışma yapıldıktan sonra isim açıklanır ya da açıklanmaz bunun kararı verilebilirdi diye düşünüyorum. İsim karalamak en basiti, kolaya kaçmak. Daha detaylı çalışma yaptıktan sonra böyle bir şey varsa ismini açıklarsınız. Benim belli, 5-6 tane ismini bilmediğim takıma 1 tane kupon oynanmış. Benim bundan sonra diyecek bir şeyim kalmıyor. Daha detaylı bir çalışma yapılsaydı süreç buraya gelmeyecekti. 24 yaşında ben bunları yaşamak zorunda kalmayacaktım."

Ersin Destanoğlu, son olarak duygularını, "Ben üzgün değilim, sinirliyim. Üzülecek hiçbir durumun yok. Ben kendimi biliyorum, vicdanım da çok rahat" sözleriyle aktardı.