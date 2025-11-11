Diyarbakır’da köprü inşaatı çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, Muş kara yolu üzerindeki viyadük inşaatında korkunç bir kaza yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle inşaat iskelesi aniden çöktü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan işçiler, ekiplerin yoğun çabasıyla enkaz altından çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

3 İŞÇİ KURTARILAMADI, 2 İŞÇİ AĞIR YARALI

Hastaneye sevk edilen işçilerden 3’ü doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olan 2 işçinin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kulp Kaymakamı Burak Akeller, kazanın ardından bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.