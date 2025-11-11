Ayrılığı kesinleşti! Tottenhamlı yıldız Galatasaray yolunda

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Yves Bissouma, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, Galatasaray’ın yıldız orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için devrede olduğunu yazdı.

Ayrılığı kesinleşti! Tottenhamlı yıldız Galatasaray yolunda
İngiliz spor gazetesi SunSport’un haberine göre Galatasaray, Tottenham’la yollarını ayırmaya hazırlanan Yves Bissouma için görüşmelere başladı.

Haberde, sarı-kırmızılı kulübün, Malili orta saha oyuncusunu sezon sonunda bedelsiz olarak transfer etme planı yaptığı belirtildi.

Bissouma’nın Tottenham’daki sözleşmesi sona ermek üzere ve oyuncunun, İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

TOTTENHAM'DA FORMA ŞANSI BULAMADI

Bu sezon çeşitli nedenlerle forma giyemeyen 28 yaşındaki futbolcunun, kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Ayak bileğinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Bissouma’nın, önümüzdeki yılın başlarından önce dönmesi beklenmiyor.

Oyuncunun, sözleşmesi bitmeden önce yeniden forma giyip takıma veda etmek istediği ancak sağlık durumunun bu ihtimali zorlaştırdığı da aktarıldı.

GALATASARAY DEVREDE

Sarı-kırmızılı yönetimin, orta sahada güçlendirme hamlesi kapsamında Bissouma’yı radarına aldığı ifade edildi. Galatasaray, yıldız futbolcunun bedelsiz transfer olma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor.

Bissouma’nın teknik kapasitesi, savunma katkısı ve Premier Lig deneyimi nedeniyle Okan Buruk’un kadro planlamasında önemli bir rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

