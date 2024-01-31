Bakan Mehmet Nuri Ersoy 2024 turizm hedeflerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde turizmde 2023 yılı verileri ve 2024 hedeflerini açıkladı.

2023 yılında ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56,7 milyon oldu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada, "Ziyaretçi sayısı olarak yüzde 10’luk artışla 56.7 milyon ziyaretçi sayısı ile 2023’ü Türkiye tamamlamış oldu. Türkiye’nin 2018 itibarıyla strateji değişikliği ile biz eskiden deniz, kum güneş ağırlıklı turizm yapıyorduk. Dedik ki artık ürün çeşitliliğine gideceğiz. Bununla ilgili çalışmaların yansımaları oluyor. Uluslararası etkinlikler, sportif turnuvalar, festivaller gibi kısa süreli konaklamaları içeren ürünleri piyasaya sürdüğümüz için ortalama kalış süresine etkilerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

2023 yılında kişi başı turizm geliri de arttı. Toplam turizm geliri ise 54.3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili açıklamasında, "Toplam gelirlere baktığımızda geçen yıl pandemide çok başarılı süreç yürüten Türkiye 46.5 milyar dolar rekor gelir elde etmişti. Ziyaretçi sayısı olarak baktığımızda pandemi öncesi 6’ncı olan sıralamayı 4’üncü olarak çıkmıştık. 2023 yılı yani geçtiğimiz yıl 54.3 milyar dolar Türkiye turizm geliri elde ederek yeni bir rekor gerçekleştirdik. Artık olarak yüzde 17’lik artışla geçen sene performansını gerçekleştirdik." dedi.

2024 yılında 60 milyon turist hedeflerinin olduğunu açıklayan Bakan Ersoy, "60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir ile 2024’te yeni rekorlara imza atacağız. 2028’de Türkiye’nin 100 milyar dolarlık gelir hedefi var. Gelir hedefimizi yakalayabilmemiz için kişi başı gecelik gelirde ortalama yüzde 6 artışla 130 dolarlı rakamlara getirmemiz kişi başı ziyaretçi sayısını ortalama yüzde 7’lik artışla 56.7 milyondan 80 milyon sayılarına getirmekle 100 milyar dolarlık gelir hedefini yakalayabileceğimizi söyleyebilirim." dedi.

Öte yandan 2023 yılında 11 ilde yapılan Kültür-Yolu Festivalleri’nin 2024 yılında 16’ya çıkarılması hedefleniyor.