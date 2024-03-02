Bakan Mehmet Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı dış ticaret verileriyle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Mehmet Şimşek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz." dedi.

Bakan Mehmet Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Ticaret Bakanlığının şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar 86 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 8,5 gerileyerek 28 milyar 87 milyon dolara düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayına ilişkin dış ticaret verileriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Mehmet Şimşek, yaptığı paylaşımda, "Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mehmet Şimşek # dış ticaret # ihracat # ithalat
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