Bakan Mehmet Şimşek sıcak para arayışında! 15-16 Ocak'ta ABD'ye gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda da sıcak para bulma arayışında. Bakan Şimşek, 15-16 Ocak günlerinde Bank of America tarafından düzenlenen küresel piyasa konferansına katılacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Bakan Mehmet Şimşek sıcak para arayışında! 15-16 Ocak'ta ABD'ye gidecek
Yayınlanma:

AK Parti hükümetinin sıca para arayışı sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel fon yöneticileriyle ABD'de görüşecek.

Bakan Mehmet Şimşek, 15-16 Ocak günlerinde Bank of America tarafından düzenlenen küresel piyasa konferansına katılacak.

Mehmet Şimşek, küresel fon yöneticileriyle görüşecek ve ekonomik politikalar hakkında sunum yapacak.

Piyasalar Başkanı Brian Weinstein’in saat 9.30’da açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Şimşek'in saat 9.45’te sunum yapacağı notu paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul ettiGündem
Mehmet Şimşek Sıcak para ekonomi
Günün Manşetleri
En düşük emekli maaşı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
İstanbul Barosu Başkanına terör örgütü propagandası soruşturması
FETÖ'de sular durulmuyor
Gazze'de can kaybı 45 bin 885 oldu
Kandil'den DEM Parti'ye talimatlar
"Aile Yılı'nda müjdeler verilecek"
Bakan Memişoğlu'ndan son dakika atama açıklaması
17 ilde PKK/KCK operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak
Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek veren bankalar
Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi? Vatandaş merakta! Sigaraya zam gelecek mi?
En düşük emekli maaşı belli oldu En düşük emekli maaşı belli oldu
Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu Roketsan mühendisi evinde ölü bulundu