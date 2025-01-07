Bakan Mehmet Şimşek sıcak para arayışında! 15-16 Ocak'ta ABD'ye gidecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda da sıcak para bulma arayışında. Bakan Şimşek, 15-16 Ocak günlerinde Bank of America tarafından düzenlenen küresel piyasa konferansına katılacak.
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AK Parti hükümetinin sıca para arayışı sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel fon yöneticileriyle ABD'de görüşecek.
Bakan Mehmet Şimşek, 15-16 Ocak günlerinde Bank of America tarafından düzenlenen küresel piyasa konferansına katılacak.
Mehmet Şimşek, küresel fon yöneticileriyle görüşecek ve ekonomik politikalar hakkında sunum yapacak.
Piyasalar Başkanı Brian Weinstein’in saat 9.30’da açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Şimşek'in saat 9.45’te sunum yapacağı notu paylaşıldı.