Bakan Şimşek açıkladı: Vergi denetimlerinde yüksek gelir grupları mercek altında!

Vergi Denetim Kurulu (VDK), mayıs ayında “Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı”nı başlattı. Program kapsamında büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermeyen ya da gelir ve harcama düzeyi beyanlarla uyumlu olmayan 10 bin mükellef incelemeye alındı.

Çalışma sonucunda, gelirleriyle orantısız giderleri bulunan yaklaşık 1000 mükellef hayatlarında ilk kez gelir vergisi beyannamesi verdi. Bu kapsamda beyan edilen matrah 1,2 milyar lirayı aştı.

KAR DAĞITIM KARARLARIYLA 5,9 MİLYAR LİRALIK MATRAH ARTIŞI

VDK müfettişleri, inceleme sırasında mükelleflerle yaptıkları görüşmelerde şirket ve ortakların ayrı kişiler olduğunu, gelir akışının kar dağıtımıyla sağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca kar dağıtım kararlarının şirketleri mali açıdan güçlendirdiği ve denetim riskini azalttığına dikkat çekildi.

Bu süreç sonunda hiç kar dağıtımı yapmamış ya da sınırlı sayıda yapmış yaklaşık 1000 mükellef, şirketlerinde kar dağıtımına gitti. Böylece 5,9 milyar lira matrah farkı sağlandı.

Programa dahil olan mükelleflerin bir bölümü, gelir vergisi beyannamesi vermekle kalmayarak ortağı oldukları yaklaşık 1200 büyük ölçekli şirketin kurumlar vergisi matrahını da artırdı. Bu yolla 7,7 milyar lira ek vergi matrahı oluşturuldu. Böylece gözetim programı kapsamında toplamda yaklaşık 15 milyar liralık matrah farkı elde edildi. Uyum sağlamayan mükellefler için ise denetim süreçleri başlatılacak.

BAKAN ŞİMŞEK: “KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE DEVAM EDECEK”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Vergi denetimlerimizin odağına kayıt dışı yüksek gelir gruplarını aldık. Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında gelir vergisi beyannamesi vermeyen, gelir ve harcamaları ile vergi beyanları uyumsuz olan büyük ölçekli şirket ortaklarını inceliyoruz."

Şimşek, yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalarla büyük ölçekli şirketler ve yüksek harcama profiline sahip 50 binden fazla mükellefe ulaşıldığını belirtti. Denetim oranlarının artırıldığını kaydeden Şimşek, "Bu yıl denetim oranları itibarıyla büyük şirketleri ve yüksek gelir gruplarını hedefledik. Bu kapsamda, geçen yıl incelenen büyük mükellef oranı yüzde 11 iken bu yıl yüzde 32’ye çıktı. Bir yandan bu mükelleflerin ödemesi gereken vergilerin tahsili sağlanırken diğer yandan vergide adaleti ve etkinliği artırıyoruz. Kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik gözetim çalışmalarımız devam edecek." dedi.