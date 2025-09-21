Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı’nda tek aday olan Genel Başkan Özgür Özel, kullanılan 835 geçerli oyun tamamını alarak üçüncü kez Genel Başkan seçildi.

Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi!
Yayınlanma: Güncellenme:

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’nı Murat Emir’in yürüttüğü kurultayda, önce Genel Başkan hakkında “güvensizlik oyu” verildi.

Yapılan oylamanın ardından, Genel Başkanlık seçimine tek aday olarak mevcut Genel Başkan Özgür Özel’in katılacağı açıklandı. Başka bir adayın çıkmadığı seçimde delegeler sandığa gitti.

917 OY KULLANILDI, 835’İ GEÇERLİ SAYILDI

Kurultayda toplam 917 delege oy kullandı. Bunlardan 835’i geçerli, 82’si ise geçersiz sayıldı. Kullanılan geçerli oyların tamamını alan Özgür Özel, üçüncü kez CHP Genel Başkanı oldu.

Bu sonuçla birlikte Özel, delegelerden tam destek alarak güven tazeledi.

chp Özgür Özel
Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi!
