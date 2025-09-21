Ekmek almak için çıktı, kayboldu! Esenyurt’ta 16 yaşındaki Gizem günlerdir kayıp

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 14 Eylül Pazar akşamı yaşanan kayıp olayı, mahallede ve çevrede büyük endişe yarattı. İddiaya göre, 16 yaşındaki Gizem G. evden ekmek almak için çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Günlerdir aranan Gizem’in annesinin vefat ettiği, babasının ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Yakınları, genç kızdan gelecek iyi haberleri beklerken, kaybolma nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Olayın ardından aile bireyleri durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Emniyet güçlerinin geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Gizem’in kaybolmasının ardından aile büyük bir endişe içinde. Teyzesi Serap Karakuş, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle dile getirdi: “Para aldı evden ekmek almak için markete gitti ve gelmedi. Bir haftadır arıyoruz soruyoruz haber yok. Öldü mü kaldı mı haber yok. Haber istiyoruz. Görenlerden duyanlardan Allah Rızası için yardımcı olsunlar bize. Hiçbir bilgim yok 16 yaşında. Zaten çocuğun babası cezaevinde annesi rahmetlik oldu. Allah rızası için yardım edin bize. Gizem, neredeysen bize bir telefon aç. Ölü müsün diri misin çok merak ediyoruz. Baban ağlıyor sıkıntı içerisinde. Haber istiyoruz. Ya kaçtı ya kaçırıldı. Bilmiyoruz bir haber istiyoruz.”

“HİÇBİR YERDEN ULAŞIM SAĞLAYAMIYORUZ”

Gizem’in yengesi Nazar Karakuş da aynı şekilde endişeli olduklarını belirtti. Karakuş, “Kendisinden bir haftadır haber alamıyoruz. Öldü mü kaldı mı hiç bilmiyoruz. Babası cezaevinde çok kötü durumda ağlıyor. Merak içerisinde. Geçen Pazar günü markete diye gitti. Hiçbir yerden ulaşım sağlayamıyoruz. Hiç böyle şeyler yapmazdı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Polise de gittik hiçbir yerden haber çıkmadı. En azından buradayım iyiyim desin. Ya da dönsün gelsin. Baban çok kötü durumda Gizem nasıl dayanıyorsun. Çık gel kızım yapma böyle” dedi.

Kayıp ihbarının yapılmasının ardından polis ekipleri, Gizem G.’nin bulunması için çalışmalar başlattı. Ekiplerin güvenlik kameralarını incelediği ve çevrede araştırma yaptığı öğrenildi.