Ekmek almak için çıktı, kayboldu! Esenyurt’ta 16 yaşındaki Gizem günlerdir kayıp

Esenyurt’ta 16 yaşındaki Gizem G., ekmek almak için çıktığı evine geri dönmedi. Annesi vefat etmiş, babası ise cezaevinde olan genç kızdan bir haftadır haber alınamıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ekmek almak için çıktı, kayboldu! Esenyurt’ta 16 yaşındaki Gizem günlerdir kayıp
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 14 Eylül Pazar akşamı yaşanan kayıp olayı, mahallede ve çevrede büyük endişe yarattı. İddiaya göre, 16 yaşındaki Gizem G. evden ekmek almak için çıktı ancak bir daha geri dönmedi. Günlerdir aranan Gizem’in annesinin vefat ettiği, babasının ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Yakınları, genç kızdan gelecek iyi haberleri beklerken, kaybolma nedenine dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Olayın ardından aile bireyleri durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Emniyet güçlerinin geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Gizem’in kaybolmasının ardından aile büyük bir endişe içinde. Teyzesi Serap Karakuş, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle dile getirdi: “Para aldı evden ekmek almak için markete gitti ve gelmedi. Bir haftadır arıyoruz soruyoruz haber yok. Öldü mü kaldı mı haber yok. Haber istiyoruz. Görenlerden duyanlardan Allah Rızası için yardımcı olsunlar bize. Hiçbir bilgim yok 16 yaşında. Zaten çocuğun babası cezaevinde annesi rahmetlik oldu. Allah rızası için yardım edin bize. Gizem, neredeysen bize bir telefon aç. Ölü müsün diri misin çok merak ediyoruz. Baban ağlıyor sıkıntı içerisinde. Haber istiyoruz. Ya kaçtı ya kaçırıldı. Bilmiyoruz bir haber istiyoruz.”

“HİÇBİR YERDEN ULAŞIM SAĞLAYAMIYORUZ”

Gizem’in yengesi Nazar Karakuş da aynı şekilde endişeli olduklarını belirtti. Karakuş, “Kendisinden bir haftadır haber alamıyoruz. Öldü mü kaldı mı hiç bilmiyoruz. Babası cezaevinde çok kötü durumda ağlıyor. Merak içerisinde. Geçen Pazar günü markete diye gitti. Hiçbir yerden ulaşım sağlayamıyoruz. Hiç böyle şeyler yapmazdı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Polise de gittik hiçbir yerden haber çıkmadı. En azından buradayım iyiyim desin. Ya da dönsün gelsin. Baban çok kötü durumda Gizem nasıl dayanıyorsun. Çık gel kızım yapma böyle” dedi.

Kayıp ihbarının yapılmasının ardından polis ekipleri, Gizem G.’nin bulunması için çalışmalar başlattı. Ekiplerin güvenlik kameralarını incelediği ve çevrede araştırma yaptığı öğrenildi. 

TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor! İşte tüm detaylar...TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor! İşte tüm detaylar...Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: 265 milyon liralık Baltalı Göleti İletim Hattı tamamlandıBakan Yumaklı duyurdu: 265 milyon liralık Baltalı Göleti İletim Hattı tamamlandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

esenyurt
Günün Manşetleri
Bayrampaşa Belediyesi kura ile CHP'de kaldı
Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi!
265 milyon liralık Baltalı Göleti İletim Hattı tamamlandı
Kadınlara onayları dışında erken doğum yaptırıldı
Marketler pazar günü kapalı mı olacak?
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı
"25 Eylül’de Trump ile görüşeceğim"
8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?
Başkan yardımcısına ev hapsi kararı verildi
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025 Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025
750 bin TL’niz varsa dikkat! 750 bin TL’niz varsa dikkat!
Meteoroloji’den turuncu alarm! Meteoroloji’den turuncu alarm!
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor!
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?